أردوغان وجوتيريش يبحثان اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى
رجب طيب أردوغان
17 ابريل 2022 23:54
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك. وأوضح أردوغان، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنه بحث في اتصال هاتفي مع جوتيريش، قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في القدس الشريف، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء اليوم الأحد. وأكد الرئيس التركي «رفضه القاطع وإدانته الشديدة للاقتحام والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى». وأشار إلى أنه بحث مع جوتيريش الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل السلام في المنطقة.وأضاف أردوغان أنه أبلغ جويتريش أنه ينبغي على الجميع دعم عملية إسطنبول بخصوص أوكرانيا، مؤكداً أن بذل المزيد من الجهود لحل الخلافات سيكون مكملاً لمبادرات السلام التركية.