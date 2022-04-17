تحذير من تفشي متحور فرعي من «كورونا» في اليابان

حذر خبراء الصحة العامة في اليابان من تفشي محتمل للمتحور الفرعي "أوميكرون إكس إي" من فيروس كورونا المستجد، حيث تظهر علامات على موجة سابعة محتملة من مرض «كوفيد». وقالت وزارة الصحة، الاثنين، إنها رصدت سلالة "أوميكرون إكس إي" لأول مرة في اليابان، لدى امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصلت من الولايات المتحدة في 26 مارس الماضي. ولم تظهر عليها أعراض عند وصولها، بحسب ما نقله موقع "Japan Times". والمتحور الفرعي "إكس إي" (XE) هو مزيج من اثنين من متغيرات omicron السابقة هما BA.1 وBA.2. واكتشف "إكس إي" لأول مرة في منتصف يناير الماضي في بريطانيا، حيث أبلغ عن حوالي 1100 حالة إصابة حتى 5 أبريل الجاري. في بريطانيا، يمثل المتحور "إكس إي" أقل من 1% من إجمالي حالات «كوفيد-19»، وفقاً للمعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية. كما اكتشفت حالات من المتحور الفرعي "أكس إي" في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والدنمارك. يُعتقد أن هذا المتحور الفرعي أكثر قابلية للانتقال بحوالي 12.6% من السلالة BA.2، الذي هو نفسه معد أكثر من BA.1. توفر اللقاحات مستويات مماثلة من الحماية ضد "أكس إي" كما هو الحال ضد BA.2 لأنهما يحتويان على نفس البروتينات الشوكية. إلا أن خطر حدوث أعراض شديدة من "أكس إي" ما يزال غير معروف.ودعت لجنة من خبراء وزارة الصحة في اليابان إلى ضرورة مراقبة المتغير الفرعي الجديد عن كثب من خلال تسلسل الجينوم. وأوضح نوريو سوجايا، الأستاذ في جامعة كيو والخبير في الأمراض المعدية، "يُعتقد أن XE أكثر قابلية للانتقال من BA.2 وهو أمر مقلق للغاية".