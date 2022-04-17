مقتل 100 إرهابي بينهم قادة في الساحل الأفريقي

قالت قوة عسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون، اليوم الأحد، إنها قتلت ما يزيد على 100 إرهابيا، بينهم عشرة قادة، في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة "بحيرة تشاد". ويخوض مقاتلو بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين، معارك في منطقة الساحل الأفريقي ومع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على عشر سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة. وقال العقيد محمد دولي المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن القوات اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها الإرهابيون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح. وأضاف دولي "خلال الفترة التي جرت فيها هذه العملية، تم تحييد ما يزيد كثيرا على مئة إرهابي، منهم أكثر من عشرة من كبار القادة... بعد ضربات جوية مميتة نفذتها قوات المهام الجوية المشتركة في جزر بحيرة تشاد بناء على معلومات". وذكر دولي أن 18 جنديا أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها الإرهابيون مع انسحابهم.