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روسيا توجه تحذيرا إلى الدول الأوروبية
دميتري ميفيديف، الرئيس الروسي السابق
17 ابريل 2022 22:46

حذر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، أوروبا من التعرض لمصاعب اقتصادية كبيرة في حال عجزت بلاده عن سداد التزاماتها.
وكتب ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق، على موقع "تلغرام" أن "عجز روسيا عن السداد يمكن أن يصبح عجزاً لأوروبا عن السداد".
في الوقت نفسه، اتهم ميدفيديف رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالسعي إلى دفع روسيا نحو الإفلاس.
وحذر ميدفيديف الأوروبيين من تداعيات جديدة للعقوبات التي تم فرضها على بلاده بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وساق أمثلة على ذلك بالتضخم المفرط "الذي ربما لن يصبح من الممكن نسبه إلى الروس الأشرار"، وبحدوث نقص في المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف ميدفيديف، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء أيضاً، أن اللاجئين العديدين القادمين من أوكرانيا يمكن أن يتسببوا في "موجة من جرائم العنف".
كان ميدفيديف قد تولى منصب رئيس روسيا في الفترة بين 2008 حتى 2012.

المصدر: د ب أ
دميتري ميدفيديف
روسيا
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