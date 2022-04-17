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روسيا تستدعي سفير إسرائيل بعد تصريح بشأن أزمة أوكرانيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
17 ابريل 2022 21:52

استدعت روسيا السفير الإسرائيلي لدى موسكو أليكس بن تسفي، اليوم الأحد، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن هذه الخطوة تأتي في مواجهة تصويت إسرائيل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال مسؤولون إسرائيليون إن "هذا ليس مؤشراً على تدهور العلاقات الروسية- الإسرائيلية، بل مواجهة تحت السيطرة".
وذكر مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن "استدعاء السفير ليس مفاجئاً. إنها واحدة من وسائل الاستجابة المتاحة في صندوق الأدوات الدبلوماسية".
وسبق أن انتقدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، ما قالت إنها تصريحات "معادية لروسيا" أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والتي دافع فيها عن تصويت إسرائيل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
إسرائيل
سفير
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