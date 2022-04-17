مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا تغير موقفها من الحجاب

يبدو أن مارين لوبان مرشّحة اليمين المتطرّف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية غيرت رأيها من مسألة حظر الحجاب في الأماكن العامة.

ولم تعد هذه المسألة على رأس أولويات مرشحة حزب أقصى اليمين في فرنسا، التجمع الوطني، وفق ما كشف معاونون لها قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الأحد 24 أبريل الجاري.والسبت، أقرّت لوبان التي ستتواجه مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية، بأنّ الحجاب "مشكلة معقّدة"، مؤكّدة أنها ليست "محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.

وردّا على سؤال حول هذا التبدّل في الموقف، أوضح سيباستيان شونو الناطق باسم المرشحة لقناة "بي اف ام" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه في حال انتخاب لوبان لتولّي الرئاسة، ستكلّف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيراً إلى أن "البرلمان سيتولّى هذه القضيّة ويقدمّ الحلول العملية كي لا تتأثّر مثلاً سيّدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة".

وأوضح جوردان بارديلا رئيس "التجمّع الوطني"، عبر أثير إذاعة "فرانس انتر"، أن "الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة".

وفرضت مسألة حظر الحجاب نفسها على الحملة الانتخابية لأن المتنافسين في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين كانت لوبان تقول إنها ستعمل على حظره في الأماكن العامة، قبل أن تعود وتعدل موقفها قليلاً، يتمسّك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحرّيات الدينية.

المصدر: آ ف ب