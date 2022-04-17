الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا تغير موقفها من الحجاب
مارين لوبن مرشحة أقصى اليمين لرئاسة فرنسا
17 ابريل 2022 21:11

يبدو أن مارين لوبان مرشّحة اليمين المتطرّف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية غيرت رأيها من مسألة حظر الحجاب في الأماكن العامة.
ولم تعد هذه المسألة على رأس أولويات مرشحة حزب أقصى اليمين في فرنسا، التجمع الوطني، وفق ما كشف معاونون لها قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الأحد 24 أبريل الجاري.والسبت، أقرّت لوبان التي ستتواجه مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية، بأنّ الحجاب "مشكلة معقّدة"، مؤكّدة أنها ليست "محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.
وردّا على سؤال حول هذا التبدّل في الموقف، أوضح سيباستيان شونو الناطق باسم المرشحة لقناة "بي اف ام" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه في حال انتخاب لوبان لتولّي الرئاسة، ستكلّف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيراً إلى أن "البرلمان سيتولّى هذه القضيّة ويقدمّ الحلول العملية كي لا تتأثّر مثلاً سيّدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة".
وأوضح جوردان بارديلا رئيس "التجمّع الوطني"، عبر أثير إذاعة "فرانس انتر"، أن "الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة".
وفرضت مسألة حظر الحجاب نفسها على الحملة الانتخابية لأن المتنافسين في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين كانت لوبان تقول إنها ستعمل على حظره في الأماكن العامة، قبل أن تعود وتعدل موقفها قليلاً، يتمسّك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحرّيات الدينية.

المصدر: آ ف ب
مارين لوبن
الانتخابات الرئاسية الفرنسية
اليمين المتطرف
الحجاب
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©