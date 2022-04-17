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زيلينسكي يدعو رؤساء دول لزيارة أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
17 ابريل 2022 19:55

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا.
وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، وبثتها اليوم الأحد، قال زيلينسكي "أظن أنه زعيم الولايات المتحدة وأنه يتعين عليه لهذا السبب أن يأتي ليرى".
في الوقت نفسه، قال زيلينسكي "أعتقد أنه سيأتي لكن القرار متروك له، وذلك يعتمد بالطبع على الوضع الأمني".
كان بايدن أعلن مؤخرا أنه يفكر في إرسال ممثل رفيع المستوى إلى أوكرانيا لإجراء محادثات وذلك بعد الزيارات السياسية رفيعة المستوى التي جرت في كييف.
كانت تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن الحكومة الأميركية تفكر في إرسال وزير الدفاع لويد اوستين أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، ورأت هذه التقارير أن من غير المرجح أن يسافر بايدن شخصيا إلى أوكرانيا.
وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، قال زيلينسكي إن هذه المساعدات لن تكون كافية أبدا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى أكثر مما لديها الآن.
كما وجه الرئيس الأوكراني دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا من أجل أن يرى بأم عينيه الواقع على الأرض.
وأوضح زيلينسكي في المقابلة التلفزيونية التي أجريت الجمعة وبثت اليوم "لقد تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار".وتابع زيلينسكي لشبكة "سي إن إن"، "دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سوف يأتي وسوف يرى، وأنا متأكد من أنه سوف يفهم".
كان ماكرون قال إن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا".

المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
جو بايدن
إيمانويل ماكرون
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