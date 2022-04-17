الثلاثاء 26 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ارتفاع كبير لحصيلة قصف باكستاني على أفغانستان
طفل أفغاني مصاب في القصف يتلقى العلاج
17 ابريل 2022 18:48

أفاد مسؤولون، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الضربات الجوية، التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار في شرق أفغانستان، ارتفعت إلى 47 قتيلاً.وقال شابير أحمد عثماني مدير الثقافة والإعلام في خوست "قتل 41 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط دوراند في ولاية خوست". 
وأكد مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع في خوست السبت بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة أشخاص قتلوا في ولاية كونار.
كانت حصيلة سابقة أشارت، أمس السبت، إلى مقتل خمسة أطفال وامرأة في القصف الباكستاني.
وحذّرت طالبان، جارتها باكستان إثر سقوط الصواريخ التي أطلقت عبر الحدود.
وتقول باكستان، إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين.

المصدر: وكالات
أفغانستان
باكستان
قصف
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال لقائهما في استراحة المرموم أمس
الإمارات
محمد بن راشد ومحمد بن زايد: رفعة الوطن والحياة الكريمة للمواطن
اليوم 02:23
محمد بن زايد يؤكد أهمية بناء استراتيجيات عالمية للتعامل مع الأوبئة
الإمارات
محمد بن زايد يؤكد أهمية بناء استراتيجيات عالمية للتعامل مع الأوبئة
اليوم 02:23
سيف بن زايد خلال تكريم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم بحضور زايد وخليفة بن سيف بن زايد وعبدالله بن بيه وحمدان المزروعي ومحمد مطر الكعبي (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
اليوم 02:23
عمار النعيمي يفتتح متحف عجمان التراثي بحلّته الجديدة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي يفتتح متحف عجمان التراثي بحلته الجديدة
اليوم 02:23
سلطان بن أحمد القاسمي خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين بجوائز نجم المجالس
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©