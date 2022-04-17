ارتفاع كبير لحصيلة قصف باكستاني على أفغانستان

أفاد مسؤولون، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الضربات الجوية، التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار في شرق أفغانستان، ارتفعت إلى 47 قتيلاً.وقال شابير أحمد عثماني مدير الثقافة والإعلام في خوست "قتل 41 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط دوراند في ولاية خوست". وأكد مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع في خوست السبت بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة أشخاص قتلوا في ولاية كونار. كانت حصيلة سابقة أشارت، أمس السبت، إلى مقتل خمسة أطفال وامرأة في القصف الباكستاني. وحذّرت طالبان، جارتها باكستان إثر سقوط الصواريخ التي أطلقت عبر الحدود. وتقول باكستان، إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين.