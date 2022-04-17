أوكرانيا ترد على طلب روسيا استسلام القوات في ماريوبول
جنود في ماريوبول
17 ابريل 2022 18:33
قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأحد، إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام. وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأميركية «لا، المدينة لم تسقط بعد. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول». وأضاف أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة. وقال شميهال إن القوات الروسية "لم تسيطر تماما" على ماريوبول. كانت روسيا وجهت، في وقت سابق اليوم الأحد، إنذاراً نهائياً لآخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول، مطالبة إياهم بإلقاء سلاحهم وإخلاء الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق أوكرانيا.