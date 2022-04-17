الأردن يدعو إسرائيل لاحترام الوضع القانوني في القدس
عبد الله الثاني ملك الأردن
17 ابريل 2022 17:33
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. كما دعا ملك الأردن، خلال ترؤسه اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، إلى «وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا». وأضافت الوكالة أن الملك «وجه الحكومة إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك». وشدد الملك على أن «الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين». وأكد الملك عبدالله الثاني أن «حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية»، موجهاً الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وفي بيان لوزارة الخارجية، حمل الأردن إسرائيل مسؤولية «التبعات الخطيرة» لما يحدث في المسجد الأقصى الذي شهدت باحاته صدامات جديدة اليوم الأحد. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، في بيان، إن «إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم». وأضاف أن الوزارة «تدين قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مُجدداً، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، الحرم القُدسيّ الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم». ودعا أبو الفول المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات». وأوضح أن «الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر». وتعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس.