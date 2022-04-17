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روسيا تحذر من حوادث مع حلف الناتو
جنود من فنلندا خلال تمرين عسكري
17 ابريل 2022 17:12

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن السفير الروسي نيكولاي كورشونوف قوله إن بلاده قلقة من الأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي، وترى مخاطر من وقوع «حوادث غير مقصودة» في المنطقة.
في مارس الماضي، أجرت فنلندا والسويد، وكلتاهما تفكران في الانضمام للحلف العسكري الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، تدريبات عسكرية مشتركة مع الحلف. 
كانت تلك التدريبات مقررة منذ وقت طويل، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، أكسبها مزيداً من الأهمية. 
وقال كورشونوف، وهو سفير فوق العادة، «تزايد أنشطة حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي في الآونة الأخيرة يدعو للقلق. جرى تدريب عسكري آخر واسع النطاق مؤخراً في شمال النرويج. من وجهة نظرنا، لا يساهم ذلك في تعزيز أمن المنطقة».
وأضاف أن مثل تلك الأنشطة تزيد من خطر وقوع «حوادث غير مقصودة» والتي من شأنها، إضافة للمخاطر الأمنية، أن تتسبب في ضرر بالغ للنظام البيئي في القطب الشمالي.
ولم يفصح عن طبيعة الحوادث التي يشير إليها.

المصدر: رويترز
روسيا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
القطب الشمالي
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