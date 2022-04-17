"المؤبد" لنائب مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية

أحمد عاطف (القاهرة) قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية». كانت النيابة العامة قد وجهت لعزت اتهامات بأنه خلال الفترة من 2010 و2011 اشترك بالاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة، لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مباني السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم من الأجانب والمصريين. وتضمنت لائحة الاتهام، أنهم ساعدوا في تهريب المسجونين الجنائيين، وأمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في دخول البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت بناء على ذلك جرائم أخرى. وترجع وقائع القضية إلى العام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقضت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بالسجن المؤبد لـ20 متهماً والإعدام لعزت و99 آخرين، لاتهامهم في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة.