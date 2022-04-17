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الاتحاد الأوروبي يقدم 50 مليون يورو إضافية لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يقدم 50 مليون يورو إضافية لأوكرانيا
17 ابريل 2022 15:24

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية.
وجاء في بيان صادر في بروكسل اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو إضافية للمتضررين في أوكرانيا.
وأوضح البيان أن من المنتظر تخصيص 45 مليون يورو من هذه الأموال لأوكرانيا فيما ستذهب الخمسة ملايين يورو المتبقية إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن هذه الأموال هي جزء من الموارد التي تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر للمانحين لأوكرانيا جرى عقده في العطلة الأسبوعية.
وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم بذلك 143 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في إطار رد فعله للهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومن المنتظر إنفاق الدفعة الجديدة على شراء مساعدات طبية طارئة وتوفير مياه شرب نظيفة بالإضافة إلى توفير مساكن طوارئ.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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