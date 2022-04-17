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لقاح خاص بالمتحور أوميكرون اعتباراً من سبتمبر في ألمانيا
لقاح خاص بالمتحور أوميكرون اعتباراً من سبتمبر في ألمانيا
17 ابريل 2022 12:38

يبدأ استخدام لقاح لفيروس كورونا الذي تم تكييفه ليلائم المتحور أوميكرون اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل على مستوى ألمانيا، حسبما أفاد وزير الصحة كارل لاوترباخ.


وقال لاوترباخ لصحيفة بيلد آم زونتاج: "نتوصل إلى لقاح يقي من متحور أوميكرون - نتوقع ذلك في سبتمبر".

وأوضح لاوترباخ أن ظهور متحورات جديدة باستمرار جعلت "من الصعب علينا بشكل متزايد الاستعداد للتحورات".
وقال: "من المحتمل بشكل كبير أن نواجه متحور أوميكرون شديد العدوى ومميت مثل المتحور دلتا. سوف يكون هذا متحورا قاتلا تماما." وانخفض معدل الإصابة خلال سبعة أيام في ألمانيا إلى أقل من ألف إصابة لكل 100 ألف نسمة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يناير.

المصدر: وكالات
لقاح كورونا
أوميكرون
متحورة أوميكرون
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