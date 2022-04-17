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انتشار إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أميركية
انتشار إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أميركية
17 ابريل 2022 11:13

قالت وزارة الزراعة الأميركية، السبت، إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.

وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من عشرين مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.
وقالت السلطات الأميركية إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إنفلونزا الطيور
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