«الرئاسي اليمني»: يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن يد المجلس ممدودة للسلام العادل والشامل وأنه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العربية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمي شدد خلال اجتماعات عقدها مجلس القيادة مع قطاعات رسمية وسياسية واجتماعية مساء أمس الأول، على تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن تلك المخرجات وما نتج عنها من وحدة الصف ستمثل مرحلة جديدة من العمل لرفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلاً نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي.

وأضاف: «ندرك حجم التعقيدات التي تواجهنا وطبيعة الوضع الاستثنائي القادم ولدينا من العزيمة ما يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا وعلى الجميع تحمل المسؤولية وأن يكونوا عند مستوى التحديات».

وأعرب عن ثقته بتعاون الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ المهام الوطنية وفي مقدمتها استكمال استعادة الدولة وتخفيف المعاناة المعيشية للأهالي ودعم جهود المجلس والحكومة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن.

كما أعرب عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون وتحالف دعم الشرعية على دعمهم الكبير لليمن وشعبه في مرحلة استثنائية حرجة وما يبدونه من حرص على استمرار وتعزيز هذا الدعم.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، كما التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدي اليمن.

وخلال هذه اللقاءات أطلعهم على آخر المستجدات في اليمن، والجهود المبذولة لإحلال سلام عادل ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، مؤكداً دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وجدد التزام المجلس بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، داعياً الجميع إلى الإسهام في دعم جهود المجلس والحكومة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة على حساب الخارجية إنه «انطلاقاً من حرص الوزارة على التخفيف من معاناة اليمنيين، وجهت ‎الحكومة الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعياً من وإلى ‎مطار صنعاء».

كما أوضح بن مبارك بأنه قد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل، دون تفاصيل أخرى.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

يشار إلى أن المطار مغلق أمام الرحلات المدنية ومفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016، وذلك بسبب تحويله من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية لأغراض عسكرية.

واشنطن ترحب بالجهود العربية لدعم الهدنة

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالجهود الرامية إلى دعم الهدنة في اليمن وإنهاء النزاع في البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية عقب جولة إقليمية قام بها المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، شملت عدة دول عربية.

وشددت وزارة الخارجية على أنه «من الواجب على جميع أطراف النزاع الاستجابة لمطالب اليمنيين بالسلام من خلال اختيار الحوار على التدمير، والتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأكدت أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم تطلعات الشعب اليمني لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً»، مشيرة إلى أن هناك «عملاً شاقاً في المستقبل».

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن بداية هذا الشهر أن الأطراف اليمنية استجابوا على نحو إيجابي لمقترح الأمم المتحدة للدخول في هدنة من شهرين، بدأت في أول أيام رمضان.