الميليشيات تؤجج الخلافات بين قبائل عمران

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شهدت محافظة عمران، اشتباكات قبلية مسلحة في مديريتي «حرف سفيان وحوث»، إثر خلافات بين القبيلتين.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة بين قبائل من مديريتي «حرف سفيان وحوث»، استُخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

ولفتت إلى أن الاشتباكات المسلحة نتجت بسبب الخلاف على الحد القبلي بين قبيلتي «حاشد وبكيل» المستمرة منذُ عشرات السنين.

وقالت: إن وساطات قبلية فشلت في احتواء الاشتباكات، موضحة بأن الميليشيات الحوثية هي من تقف وراء تأجيجها بحسب ما اعتادت في خلق الصراعات بين القبائل.

وتشهد العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية اشتباكات قبيلة دائماً ما تغذيها هذه الميليشيات بهدف خلق الصراع بين القبائل.

وفي سياق آخر، ارتكبت ميليشيات الحوثي عشرات الانتهاكات بحق الهدنة الإنسانية في جبهات الساحل الغربي لليوم الثالث عشر على التوالي. وبحسب الإعلام العسكري، فإن الميليشيات ارتكبت أكثر من 14 خرقاً للهدنة غربي محافظة تعز وجنوبي محافظة الحديدة. وأكد ارتكاب الميليشيات 4 خروقات في الجبهة الغربية من محافظة تعز و10 خروقات بجبهات جنوبي محافظة الحديدة.

وتنوعت الخروقات الحوثية بين محاولات تسلل واستهداف قرى سكنية ومواقع عسكرية بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستحداث تحصينات وتحليق المسيرات الاستطلاعية والهجومية.