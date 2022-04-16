زيلينسكي يكرر تحذيراً بشأن الأسلحة النووية

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، تحذيرات بأن على العالم الاستعداد لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. وقال، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية «يجب ألا ننتظر اللحظة التي تستخدم فيها الأسلحة النووية»، مردفاً «يجب أن نستعد لذلك». وأضاف في المقابلة التي نشرتها ستة مواقع إخبارية إلى جانب قناة الرئاسة على موقع «تلغرام» أن بلاده بحاجة لأدوية مضادة للإشعاعات وملاجئ للغارات الجوية. وكانت روسيا أعلنت وضع القوات النووية الروسية في حال تأهب قصوى بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن الولايات المتحدة لم ترَ «أدلة عملية» كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية في مقابلة أجريت مؤخراً، إن موسكو قد تستخدم سلاحا نوويا ضد أوكرانيا في حالة وجود «تهديد وجودي» ضد روسيا.