الإرياني: منع «الحوثي» إقامة التراويح انتهاك لحرية المعتقد

عدن (الاتحاد)

أدانت الحكومة اليمنية، أمس، اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المساجد بمناطق سيطرتها، معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً وغير مسبوق لحرية الدين والمعتقد.

واستنكرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الحملات التي تشنها ميليشيات الحوثي لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد إلى مقار لتعاطي «القات» والاستماع لمحاضرات زعيمها، وآخرها اقتحام مجاميع مسلحة بقيادة الإرهابي «محمد الدرويش» جامع الإيمان في منطقة «نقم» في ‎صنعاء. وأوضح الإرياني أن هذه الممارسات الإجرامية امتداد لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي، ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون.