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وفاة مختطف جراء التعذيب في سجون «الحوثي»
وفاة مختطف جراء التعذيب في سجون «الحوثي»
17 ابريل 2022 02:07

صنعاء (وكالات)

توفي شاب مختطف لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة، متأثراً بما تعرض له من تعذيب جسدي أثناء فترة الاختطاف. 
 وذكرت مصادر محلية أن المختطف في سجون الميليشيات الحوثية الشاب «رامي حسن غازي» توفي متأثراً بتعذيب جسدي وحشي تعرض له في داخل سجن الأمن الوقائي التابع للميلشيات في المحافظة. 
 وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الإرهابية كانت اختطفت الشاب قبل ثلاثة أشهر، ومارست بحقه أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، الأمر الذي أدى إلى وفاته متأثراً بما تعرض له. 
 ولفتت إلى أن أسرة الشاب رفضت استلام جثته من قبل سلطات الميليشيات، مطالبةً في ذات الوقت بالتحقيق في الواقعة الإجرامية.
 وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تعذيبها لمئات المختطفين في عشرات السجون التابعة لها، بشكلٍ ممنهج وحشي، أدى خلال السنوات الماضية إلى وفاة أكثر من 150 مختطفاً تحت التعذيب، وفق تقارير حقوقية.

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