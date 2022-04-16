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السودان: ترحيب شعبي بإعلان البرهان بدء إجراءات بناء الثقة
السودان: ترحيب شعبي بإعلان البرهان بدء إجراءات بناء الثقة
17 ابريل 2022 02:07

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)
 
رحبت قوى وشخصيات سودانية بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان بشأن البدء في إجراءات بناء الثقة، وبدء في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ.
ووصف الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية تصريحات البرهان بأنها خطوة إيجابية، وتدفع بمبادرة «الجبهة الثورية» إلى الأمام، مؤكداً أنها اتجاه إيجابي يفتح المجال واسعاً أمام الحوار الشامل بين كل السودانيين وقوى الثورة.
من جانبها، أعربت قوى «التوافق الوطني» عن ترحيبها بهذه الخطوة الإيجابية، معتبرةً أن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين خطوة ضرورية لبناء الثقة وتهيئة المناخ للحوار الذي يفضي إلى بناء توافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة.
بدوره، تحدث وزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح بنبرة تفاؤلٍ عن اقتراب موعد عودة البلاد إلى المسار المدني الديموقراطي.
وقال مفرح: إن «الأمور ذاهبة تجاه حسم فوضى النظام البائد، وعناصره الذين تنفسوا الصعداء في الفترة الماضية».
وأكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مساء أمس الأول، أنهم يعملون على تهيئة الأجواء في البلاد استعداداً للحوار السياسي واعداً بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غضون ثلاثة أيام.
وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيرها مما يساعد على تهيئة المناخ.

السودان
الخرطوم
عبدالفتاح البرهان
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