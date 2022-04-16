قرقاش: تمسك إماراتي برفض انتهاك حرمة «الأقصى»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إدانة الإمارات لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكافة أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى.

وأوضح معاليه، في تغريدة بحسابه على «تويتر»، أن «اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وأدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

جاء ذلك، فيما توالت الإدانات من قبل عدد من الدول العربية، حيث أعربت كل من البحرين والمغرب، أمس، عن إدانتهما لاقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أمس، أن ذلك يعتبر استفزازاً لمشاعر المسلمين، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

وشدد البيان على «أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار».

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل، على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

من جهتها، أعربت المملكة المغربية، أمس، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصـى، وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين، وهو ما خلف عدداً من المصابين.

ووصف بيان صادر عن الخارجية المغربية، ما يحصل في القدس بـ«الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان على حرمة المسجد الأقصى».

وأضاف البيان إن من شأن هذا الاعتداء أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة.

ودعت المملكة المغربية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته».

وذكر المصدر أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وفي الأردن، دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس في الأردن، العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى لنصرة الشعب الفلسطيني.

فلسطينيون أمام مسجد قبة الصخرة بانتظار الصلاة في رمضان (أ ف ب)

وطالبت اللجنة، في بيان، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، بـ«العمل على جميع الصعد لوقف الإجراءات التعسفية غير القانونية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين، والسماح لهم بجميع الحقوق التي كفلتها لهم التفاهمات والاتفاقيات الدولية».

وأكدت اللجنة «الموقف الأردني الثابت والراسخ شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في دعم الأشقاء بفلسطين، مهما بلغت التضحيات وكان الثمن، بما في ذلك جهود الدعم الأردني للأسرى من خلال علاجهم في المستشفيات الأردنية في الأردن وفي فلسطين من خلال المستشفى الميداني في غزة، إلى جانب دعم أسرهم ومتابعة شؤونهم مع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية».

مصر تدعو لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقبل السيسي، صباح أمس، وفداً من الكونجرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأفاد المتحدث بأن الرئيس المصري رحب بالوفد الأميركي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

من جانبهم؛ أكد أعضاء الوفد الأميركي الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن «مصر تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة».

ووفق المتحدث، تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، وأشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.