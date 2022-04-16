روسيا تقصف كييف ولفيف وتلويح أوكراني بإنهاء المفاوضات

كييف (وكالات)

صعدت روسيا، أمس، ضرباتها الجوية على كييف، وهو ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في مصنع للدبابات، وذلك بعد يوم من تحذير موسكو أنها ستستأنف استهداف العاصمة الأوكرانية التي عاشت هدوءاً نسبياً لنحو أسبوعين.

وفيما قصفت طائرات حربية روسية مدينة لفيف واستهدفت صواريخها مدينتي كييف وخاركيف، أمس، نبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية «سينهي المفاوضات» مع موسكو.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع الموقع الإخباري «أوكرانسكا برافدا»، إن «تصفية جنودنا ورجالنا (في ماريوبول) سينهي المفاوضات» من أجل السلام، مشيراً إلى أن الطرفين سيجدان أنفسهما في «مأزق».

استمرت محادثات السلام منذ بداية القتال، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وقال مسؤولون روس، إنهم يسيطرون بشكل كامل على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة والمدمرة، على الرغم من أن المقاتلين الأوكرانيين لا يزالون يحتمون داخل مصانع الصلب الشبيهة بقلاع حصينة.

وتعهد رينات أحمدوف الذي يملك مصنعي صلب، وهو أغنى رجل في أوكرانيا، بإعادة بناء المدينة. وقال: «ماريوبول كانت وستظل مدينة أوكرانية».

وتقول أوكرانيا، إنها أوقفت حتى الآن التقدم الروسي في أماكن أخرى في منطقتي دونباس ولوهانسك، لكن أحد مستشاري زيلينسكي قال إن البلاد بحاجة إلى إمداد أسرع بالأسلحة من شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع انفجارات في دارنيرسكي، قائلاً إن شخصاً قتل في الهجوم، ونقل عدد آخر إلى المستشفيات.

وتصاعد الدخان من منطقة دارنيرسكي في جنوب شرق العاصمة بعد ما وصفته موسكو بضربات «عالية الدقة بعيدة المدى» على مصنع للأسلحة.

وقال كليتشكو: «قواتنا تفعل كل ما في وسعها لحمايتنا».

وأضاف: «ليس سراً أن جنرالاً روسياً قال مؤخراً إنهم مستعدون لشن هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية».

وجرى تكثيف وجود الشرطة والجيش حول مصنع الأسلحة المستهدف، بعد يوم على شن القوات الروسية هجوماً مماثلاً على مصنع لإنتاج صواريخ «نبتون»، التي تقول كييف وواشنطن، إنها أغرقت الطراد الروسي «موسكفا» في البحر الأسود يوم الخميس الماضي.

وتقول روسيا، التي استخدمت صواريخ بعيدة المدى من البحر، لضرب مصنع «فيزار»، أمس الأول، إن الطراد غرق أثناء سحبه إلى الميناء بعد انفجار ذخيرة على متنه.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، إن ضربة صاروخية روسية على حي سكني في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا في شمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 18 آخرين أمس.

وكان هجوم، أمس، على العاصمة الأوكرانية من بين أولى الضربات منذ أن بدأت القوات الروسية الانسحاب من مناطق حول كييف الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك حولت تركيزها على السيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

وقال حاكم منطقة كييف أولكسندر بافليوك، إن هناك ما لا يقل عن ضربتين روسيتين أخريين على المدينة، أمس الأول، وإن المدنيين الذين يفكرون في العودة يجب أن «ينتظروا أوقاتاً أكثر هدوءاً».

لكن على رغم التحذيرات خرجت العائلات والجنود خارج الخدمة إلى الحدائق والشرفات في وسط كييف، وهو ما أوحى بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة التي كانت تضج بالنشاط قبل الأزمة.

وقالت الطبيبة البيطرية ناتاليا ماكرييفا، البالغة 43 عاماً، «إنها المرة الأولى التي نعود فيها إلى وسط المدينة، وأردنا أن نشاهد كيف يعاد تشغيل وسائل النقل المشترك، وأن نختلط بالناس.. رؤية كل هؤلاء تسعدني كثيراً». ووفق زيلينسكي، قُتل حوالي 2500 إلى 3000 عسكري أوكراني خلال المواجهات العسكرية، في حين قدّر أن روسيا خسرت ما بين 19 ألفاً إلى 20 ألف عسكري. وأضاف الرئيس الأوكراني إن حوالي 10 آلاف عسكري أوكراني أصيبوا، وإنه «من الصعب تحديد عدد الذين سينجون منهم».

ونقلت الوكالة الأوكرانية المستقلة للأنباء عن نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك قولها، إن روسيا تحتجز ألف مدني و700 عسكري أوكراني أسرى. في المقابل تحتجز أوكرانيا نحو 700 عسكري روسي.

وقالت فيريشتشوك، إن تسعة ممرات إنسانية ستقام لا سيما من ماريوبول التي تسعى روسيا للسيطرة عليها.

وكشف المدعي العام الأوكراني أن ما لا يقل عن 200 طفل قتلوا في الهجوم الروسي وأصيب 360 آخرون.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف من أن كثيرين من نحو خمسة ملايين شخص نزحوا من أوكرانيا فقدوا منازلهم ولن يكون بإمكانهم العودة إليها. وقُدر بنحو 40 ألفاً عدد من فروا من البلاد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت كارولينا ليندولم بيلينغ، ممثلة المفوضية في أوكرانيا: «أقصى رغبات الناس هي العودة إلى وطنهم، لكن بالنسبة للكثيرين لا يوجد منزل يعودون إليه، لأنه إما دُمر أو تضرر أو يقع في منطقة غير آمنة».

ويبدو أن تركيز روسيا العسكري الآن ينصب على السيطرة على منطقة دونباس الشرقية، حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وسيسمح ذلك لموسكو بإنشاء ممر جنوبي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وقد حضت السلطات الأوكرانية الناس في المنطقة على التحرك سريعاً إلى الغرب قبل هجوم روسي واسع النطاق. ودعا حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي السكان إلى المغادرة في رسالة عبر «تليجرام» جاء فيها: «طالما الفرصة سانحة أخلوا» المنطقة، محذراً من احتمال استخدامهم كدروع بشرية إذا بقوا.

وفي هذه الأثناء، هاجمت القوات الروسية، أمس، مصفاة نفط خارج بلدة ليسيتشانسك القريبة من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، وهو ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

السعودية تدعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، ويحقق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.