أوكرانيا تحدّ من صادرات مواد غذائية أساسية

كييف (وكالات)

ذكرت شركة «إيه بي كيه إنفورم للاستشارات»، أمس، أن شركة السكك الحديدية الأوكرانية، المملوكة للدولة، فرضت قيوداً مؤقتة على نقل بعض السلع الزراعية من خلال المعابر الحدودية إلى بولندا ورومانيا. ولم تذكر الشركة سبباً لفرض القيود.

وكانت أوكرانيا، وهي منتج زراعي كبير، تصدر معظم سلعها عادة عبر الموانئ البحرية، ولكنها اضطرت منذ الهجوم الروسي للتصدير بالقطارات عبر حدودها الغربية.

وقالت «إيه بي كيه إنفورم للاستشارات»، إنه جرى فرض قيود على حركة البضائع إلى بولندا عبر ياهودن من 16 حتى 18 أبريل. وهناك قيود أيضاً على نقل الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات غذائية أخرى عبر إيزوف.

وذكرت شركة الاستشارات أنه ستكون هناك قيود على تصدير الحبوب والبذور إلى رومانيا، عبر معبري دياكوفو وفادول - شيريت، اعتباراً من 16 أبريل وحتى إشعار آخر.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من شركة السكك الحديدية.

وكانت أوكرانيا تصدر قبل العملية العسكرية الروسية ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً. وتراجعت الصادرات في مارس إلى 200 ألف طن فقط.