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قائد البحرية الروسية يلتقي طاقم «موسكفا»
قائد البحرية الروسية يلتقي طاقم «موسكفا»
17 ابريل 2022 00:34

موسكو (وكالات)
 
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن قائد البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف التقى بأفراد طاقم الطراد الصاروخي الغارق «موسكفا»، وقال إنهم سيواصلون الخدمة في البحرية.
وقالت روسيا، يوم الخميس الماضي، إن الطراد موسكفا، وهو السفينة الحربية الرئيسية في الأسطول الروسي في البحر الأسود، غرق بعد انفجار ذخيرة ونشوب حريق على متنه. وقالت أوكرانيا، إنها قصفته بصاروخ.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو مدته 26 ثانية يظهر يفمينوف وضابطين آخرين يقفون في الخارج أمام حوالي 100 بحار في ساحة عرض. وبدا في المقطع أنهم يتحدثون إلى أحد الرجال. ولم تذكر الوزارة موعد الاجتماع. وقالت روسيا، إنه جرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 500 بعد الانفجار، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء. 

روسيا
البحرية الروسية
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