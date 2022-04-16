روسيا تكشف إحصائية كبيرة لقتلى الجيش الأوكراني

أبلغت روسيا، اليوم السبت، عن حصيلة كبيرة لعدد قتلى الجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي.ونقلت وكالة أنباء «سبوتنك» الروسية عن كوناشينكوف القول، إن وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا). وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة.