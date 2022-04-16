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زلزال يهز جنوب اليونان
زلزال
16 ابريل 2022 23:39

ضرب زلزال بقوّة خمس درجات، اليوم السبت، جنوب اليونان، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي.
وحدد المرصد مركز الزلزال قبالة سواحل جزيرة "كيثيرا". 
ووقع الزلزال نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومتراً من جنوب وجنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة "بيلوبونيز" وعلى عمق 67 كيلومتراً.
لم يعلن، على الفور، عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا.
واليونان عرضة بشكل كبير للزلازل لوقوعها عند نقطة التقاء صفائح جيولوجية عدة.
في أكتوبر 2020، وقع زلزال عنيف بقوة سبع درجات في بحر إيجه بين جزيرة "ساموس" اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا.
وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصاً وجُرح أكثر من ألف آخرون، فيما قضى شابان في "ساموس".

المصدر: آ ف ب
زلزال
اليونان
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