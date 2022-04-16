المغرب يدين اقتحام قوات إسرائلية للمسجد الأقصى

ندد المغرب، اليوم السبت، "بشدة" باقتحام القوات الإسرائلية للمسجد الأقصى المبارك واعتبره عملاً استفزازياً "ممنهجاً" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف. وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، "تعبر المملكة المغربية... عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية". ويرأس العاهل المغربي محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأدت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، أمس الجمعة، إلى إصابات. كما دعا المغرب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".