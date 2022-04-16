«طالبان» تحذّر إسلام أباد إثر مقتل مدنيين بقصف باكستاني
الحدود الباكستانية الأفغانية
16 ابريل 2022 23:02
حذّرت «طالبان»، اليوم السبت، باكستان بعد مقتل خمسة أطفال وامرأة على الأقل في شرق أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود. وتقول باكستان، إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين. وقال مسؤول إن كابول «تدين بأشد العبارات القصف والهجوم الذي استهدف أراضي أفغانستان انطلاقاً من الجانب الباكستاني». وتابع «نستعمل كل خياراتنا المتاحة لمنع تكرار (هجمات كهذه) ونطالب باحترام سيادتنا». وأضاف «على الجانب الباكستاني أن يدرك أن اندلاع حرب لا يصب في مصلحة أي طرف. هذا الأمر سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة». وقال مسؤول أفغاني وأحد سكان ولاية كونار بشرق أفغانستان، إن القوات الباكستانية أطلقت صواريخ السبت خلفت ستة قتلى. وصرح المسؤول بأن «خمسة أطفال وامرأة قتلوا وأصيب رجل بجروح في هجوم صاروخي باكستاني على منطقة شيلتون في كونار».