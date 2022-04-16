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روسيا تدلي بتصريحات بشأن الوضع في ماريوبول
قوات روسية في ماريوبول
16 ابريل 2022 22:09

أدلت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتصريحات عن الوضع الميداني في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إنها طردت القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة ماريوبول.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف القول، إنه حتى 16 أبريل، فقدت القوات الأوكرانية في المدينة الساحلية أكثر من أربعة آلاف فرد.
وأضافت الوزارة أن قواتها حاصرت بعض المقاتلين في مصنع "آزوفستال" للصلب في ماريوبول.
بدورها، قالت السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف إن قواتها لا تزال توجد في مصنع الحديد في المدينة التي تشهد معارك وعمليات قصف منذ أسابيع.

المصدر: رويترز
ماريوبول
الجيش الروسي
أوكرانيا
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