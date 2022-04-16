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روسيا توجه تحذيراً قوياً إلى جمهورية التشيك
جنود على متن دبابة في أوكرانيا
16 ابريل 2022 21:51

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، اليوم السبت، إن روسيا وجهت تحذيراً لجمهورية التشيك بعدم نقل أسلحة تعود إلى تحالفها مع حلف وارسو إبان فترة الاتحاد السوفييتي إلى دول أخرى.
يأتي هذا التحذير في أعقاب رسالة دبلوماسية روسية رسمية إلى الولايات المتحدة تحذر من أن إرسال شحنات الأسلحة من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وفي حديثه إلى وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كي)، قال ليبافسكي إنه لا توجد بنود في الاتفاقيات الأصلية يمكن أن تمنع جمهورية التشيك من تمرير أسلحة يعود تاريخها إلى ما قبل تفكك الكتلة الشيوعية في أوائل التسعينيات.
وذكرت الوكالة أيضاً أن وزارة الدفاع التشيكية لا تعلق على طبيعة أي أسلحة قد تزود بها أوكرانيا، في أعقاب تقارير تفيد بأن عشرات الدبابات من طراز (تي 27) ومركبات المشاة القتالية (بي إم بي 1) التي تعود إلى الحقبة السوفيتية قد أرسلت إلى أوكرانيا.
ودعت كييف الدول، التي لا تزال تمتلك أسلحة ثقيلة تعود إلى الحقبة السوفيتية، إلى نقلها إلى الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن قواتها على دراية بهذه الأسلحة ولن تحتاج إلى مزيد من التدريب.

المصدر: د ب أ
روسيا
التشيك
أسلحة
أوكرانيا
تحذير
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