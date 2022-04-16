مقتل 6 مدنيين أفغان في قصف للجيش الباكستاني

قُتل خمسة أطفال وامرأة على الأقل في شرق أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود، اليوم السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون. تقول باكستان إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين. وقال مسؤول أفغاني وأحد سكان ولاية كونار بشرق أفغانستان إن القوات الباكستانية أطلقت صواريخ السبت خلفت ستة قتلى. وصرح المسؤول أن "خمسة أطفال وامرأة قتلوا وأصيب رجل بجروح في هجوم صاروخي باكستاني على منطقة شيلتون في كونار". من جانبه، قال إحسان الله المقيم في شيلتون إن الهجوم نفذته طائرات عسكرية باكستانية، وأكد حصيلة القتلى. وأفاد مسؤول حكومي آخر أن هجوما مماثلا وقع في ولاية خوست الأفغانية الحدودية. وقال، شرط عدم الكشف عن هويته، إن "مروحيات باكستانية قصفت أربع قرى قرب خط ديورند في إقليم خوست". وقُتل ستة عسكريين باكستانيين في هجوم في فبراير نفذته حركة طالبان الباكستانية.