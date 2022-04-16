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سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس تهدد بكارثة بيئية
السفينة الغارقة
16 ابريل 2022 19:39

قال مصدران أمنيان إن السلطات التونسية كثفت، اليوم السبت، جهودها لتفادي كارثة بيئية بعد غرق سفينة تجارية تحمل ألف طن من الوقود قبالة سواحل مدينة قابس أمس الجمعة.
وأضاف المصدران أن البحرية التونسية أنقذت جميع أفراد الطاقم السبعة من السفينة التي كانت متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من ساحل مدينة قابس.
وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها.
وأوضحت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.

المصدر: رويترز
تونس
سفينة
كارثة بيئية
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