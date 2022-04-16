مئات المثقفين يؤيدون إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

أكد نحو 500 فنان وكاتب فرنسي أنهم سيصوتون "من دون أي تردد" لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وذكّر "ممثلات وممثلون من عالم الثقافة والفنون الأدائية" الحية والمغنون والكتاب، في مقال أرسلوه إلى وسائل الإعلام، بأن "ثمة خلافات عميقة أحياناً" بينهم وبين "السلطة القائمة".

وأضاف الموقّعون، ومن بينهم الممثل والمخرج غيّوم كانيه والممثلة والمغنية شارلوت غينزبور والروائي مارك ليفي "مع أن نتيجة هذه الجولة الأولى من الانتخابات لم تحقق ما كان يأمل البعض منا (...) فلا يوجد بالنسبة إلينا اليوم أي تردد (...) إذ نحن لا نضع الديمقراطية والشعبوية على المستوى نفسه".

وتابع البيان، الذي حمل ايضاً تواقيع الممثلين فابريس لوكيني وبياتريس دال والمغنين إنريكو ماسياس وتوما دوترون "لا شيء في برنامج مارين لوبن يقربنا من تاريخ فرنسا المقاوم، والإنسانوي، والسخيّ، والمنفتح على العالم".

ورفض الفنانون والكتّاب أن تكون "على رأس فرنسا، مرشحة يمثّل برنامجها الانطواء وكراهية الأجانب، مرشحة تحالفت مع القوى الشمولية وتهوى الحرب".

وحل ماكرون في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت الأحد بحصوله على 27,85 في المئة من الأصوات، تلته مارين لوبن بنسبة 23,15 في المئة من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الجولة الثانية يوم 24 أبريل الجاري.

المصدر: آ ف ب