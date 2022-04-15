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عربي ودولي
روسيا توجه تحذيراً لأميركا بشأن أوكرانيا
جنود أوكرانيون ينفذون عمليات قصف
16 ابريل 2022 01:53

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من "عواقب لا يمكن التنبؤ بها" إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو أكدت أن روسيا بعثت بمذكرات دبلوماسية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى تتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة لكنها لم تكشف عن مضمون الرسائل.
ونقلت "واشنطن بوست" عن روسيا القول، في مذكرة دبلوماسية لواشنطن "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف التسليح غير المسؤول لأوكرانيا، الأمر الذي ينطوي علي عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: رويترز
روسيا
الولايات المتحدة
أوكرانيا
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