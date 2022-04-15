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أوكرانيا تحذر من فساد شحنات الحبوب بالموانئ المحاصرة
أوكرانيا تحذر من فساد شحنات الحبوب بالموانئ المحاصرة
16 ابريل 2022 02:36

كييف (وكالات) 

أكد وزير الزراعة الأوكراني، أمس، أن حوالي 1.25 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية لا تزال على متن سفن تجارية ممنوعة من الحركة في الموانئ الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي، وقد يفسد جزء منها في المستقبل القريب، حسبما نقلت عنه صحيفة «أوراينسكا برافدا». 
وكانت أوكرانيا تصدر جميع حبوبها وبذورها الزيتية تقريباً عبر الموانئ البحرية، وأصبح يتعين عليها الآن إيجاد سبل جديدة بعد إغلاق موانئها.
وقبل الأزمة، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً، لكن الصادرات تراجعت في مارس إلى 200 ألف طن، حسبما قال ميكولا سولسكي للصحيفة.
وأضاف سولسكي: «لم يتم تفريغ الشحنات، ولا تزال على متن سفن، ويوجد حالياً 57 سفينة بها 1.25 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية».

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