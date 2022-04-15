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«الأغذية العالمي»: الأوكرانيون يواجهون المجاعة
«الأغذية العالمي»: الأوكرانيون يواجهون المجاعة
16 ابريل 2022 02:36

جنيف (وكالات) 

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن السكان في أوكرانيا يواجهون خطر المجاعة. وقال رئيس البرنامج ديفيد بيسلي، أمس، بعد زيارة لأوكرانيا، إنه لم يُسمح لقوافل المساعدة بالدخول إلى مدينة ماريوبول، منذ أن حاصرتها القوات الروسية قبل أسبوعين.
وأضاف بيسلي: «حين يعاني البشر ويلات الحرب شيء، وحين يتركون للموت جوعاً، فهذا شيء آخر».
ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ثلث الأشخاص المقيمين في أوكرانيا و60 في المئة من النازحين بالداخل قلقون بشأن عدم قدرتهم على العثور على ما يكفي من الغذاء لأسرهم.
وقال بيسلي: «نناشد الجميع أن يتيحوا لنا الإمكانية التي نحتاجها للوصول إلى سكان المدن المحاصرة».
وذكر أن من المتوقع أن يكون هناك 100 ألف شخص لا يزالون يقيمون في ماريوبول، وستنتهي آخر الإمدادات من الطعام والمياه قريباً، مبيناً أن وضع المدن في شرقي البلاد يثير قلقاً كبيراً لدى القائمين على البرنامج. وحتى الآن، قدم برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيسلي، الغذاء لنحو 1.4 مليون شخص في أوكرانيا.

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