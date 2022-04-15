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الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
16 ابريل 2022 02:37

لندن (وكالات) 

ذكرت «ديلي تلغراف»، أمس، أن الروس قبضوا على بريطاني عضو في الجيش الأوكراني طلبت والدته عبر الصحيفة البريطانية معاملته «بإنسانية» والإفراج عنه. وبث التلفزيون العام الروسي، مساء أمس الأول، صوراً لشاب مكبل اليدين ومصاب بجرح في جبهته، قال إنه يدعى أيدن أسلين.
وأكدت والدته أنغ وود للصحيفة، التي كرست مقالات عدة للشاب البالغ 28 عاماً، بما في ذلك قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أنه ابنها بالفعل ويحمل خصوصاً وشماً مميزاً.
وذكرت الصحيفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، مشيرة إلى أن «أيدن عضو نشط في القوات المسلحة الأوكرانية وبالتالي فهو أسير حرب، ويجب أن يعامل بإنسانية».
وأضافت: «يبدو أنه تعرض للضرب، وحان الوقت لكي تعمل الحكومة البريطانية من أجل تأمين الإفراج عن أيدن».
وبحسب رسالة تمت مشاركتها بعد التشاور مع عائلته على مواقع للتواصل الاجتماعي يديرها أقاربه الذين يأملون في تبادل الأسرى، أوضح الشاب، يوم الثلاثاء الماضي، أنه بعد 48 يوماً «بذلنا خلالها أقصى جهودنا للدفاع عن ماريوبول، لم يكن أمامنا خيار سوى الاستسلام للقوات الروسية».
وأضاف: «لم يكن لدينا طعام ولا ذخيرة، وآمل بأن تنتهي هذه العملية العسكرية قريباً».
وذكرت الصحيفة أن أيدن اسلين المعروف باسم جوني، التحق بالبحرية الأوكرانية في 2018 واشترى منزلاً في البلاد لتأسيس عائلة مع خطيبته.

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