واشنطن: بيع معدات عسكرية لنيجيريا بمليار دولار

لاغوس (أ ف ب)

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، على صفقة كبيرة لبيع مروحيات هجومية لنيجيريا مقابل نحو مليار دولار. وتقدر قيمة 12 مروحية هجومية من طراز «إيه اتش-1 زد» وما يرتبط بها من معدات عسكرية، بينها أنظمة توجيه ورؤية ليلية وكذلك دعم التدريب، بنحو 997 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن المروحيات تتيح «تجهيز نيجيريا بشكل أفضل، لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين».

وأضافت، في بيان، إن الصفقة «تشكل مساهمة كبيرة في الأهداف الأمنية للولايات المتحدة ونيجيريا، الشريك الاستراتيجي في أفريقيا جنوب الصحراء». وإضافة إلى قدرات إطلاق النار جو-أرض، يمكن أيضاً استخدام هذه المروحيات الهجومية خلال مهام الاستطلاع والمرافقة، حسبما تورد الشركة المصنعة الأميركية «بيل تيكسترون» على موقعها الإلكتروني.

وفي نوفمبر، خلال جولته الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نيجيريا إلى لعب دور أكبر في القارة، مع تشجيعها على أن تكون أكثر شفافية في إدارتها لحقوق الإنسان.

وكان الكونجرس الأميركي أخر بيع معدات عسكرية لنيجيريا، في ظل تساؤلات حول التزام الجيش بحماية المدنيين في قتاله ضد المتمردين الإرهابيين في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد.

وبدأ العملاق الإفريقي، العام الماضي، في تلقي طائرات هجوم أرضي أميركية من طراز «سوبر توكانو». وأعطى الرئيس السابق دونالد ترامب الضوء الأخضر لعملية البيع في عام 2017 بعد أن أوقفها سلفه باراك أوباما، إثر هجوم نيجيري بالخطأ على مخيم للاجئين أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.