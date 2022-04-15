استمرار البحث عن المفقودين جراء فيضانات جنوب أفريقيا

دوربان (أ ف ب)

تواصلت أمس عمليات البحث عن العديد من المفقودين جراء الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، فيما أودت الكارثة بحياة نحو 400 شخص وتضرر بها أكثر من 41 ألفاً.

وأفاد سيفو هلوموكا الرئيس الإقليمي لوزارة إدارة الكوارث، في بيان: «للأسف، يستمر عدد القتلى في الارتفاع وقد وصل إلى 395»، فيما وسع رجال الإنقاذ البحث عن عشرات الأشخاص، الذين لا يزالون في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.

وعند فجر أمس، انطلق فريق خاص من الشرطة، مدعوماً بطائرات هليكوبتر، لإجراء عمليات بحث في وادٍ في ضاحية دوربان، حيث فُقد أثر 12 شخصاً، بحسب صحافيين.

وسقط معظم الضحايا في منطقة المدينة الساحلية المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

وفي اليوم الخامس من الكارثة، ليس لدى المسعفين أمل كبير في العثور على أحياء.