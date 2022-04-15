تأكيد أردني أميركي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عمان (وام)

التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، أمس، في عمان وفداً من الكونجرس الأميركي، برئاسة نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد شيلبي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن اللقاء، تناول علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأعرب الأمير الحسين عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للمملكة.

من جهتهم، أعرب أعضاء الكونجرس عن حرص بلادهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، مشيدين بدور الأردن المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني في المنطقة.