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غارات إسرائيلية على مواقع في ريف دمشق
أرشيفية
16 ابريل 2022 02:36

دمشق (وكالات) 

شنت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقالت الوكالة إن إسرائيل نفذت «عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية» في وقت متأخر مساء أمس الأول، مضيفة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية جنوب غرب العاصمة.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً أخرى لحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وفي مارس الماضي، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن هجوماً إسرائيلياً على العاصمة السورية دمشق أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وخلف أضراراً مادية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

سوريا
دمشق
إسرائيل
غارات إسرائيلية
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