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الروس ينعون السفينة الحربية "موسكفا"
ورود أمام نصب تذكاري للبحرية الروسي في القرم
16 ابريل 2022 01:29

تجمع عشرات الأشخاص في مدينة سيفاستوبول بمنطقة القرم، اليوم الجمعة، للتعبير عن حزنهم على الطراد "موسكفا"، السفينة الحربية الرئيسية في الأسطول الروسي في البحر الأسود. 
واستمع الحشد إلى كلمات عما كان الطراد يمثله للروس من القوة والأمل والتجديد إلى أن غرق.وفي وسط سيفاستوبول، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، تعانق البعض ووضع آخرون زهورا على نصب تذكاري للبحرية الروسية التي تأسست في عام 1696.
وقالت روسيا إن الطراد "موسكفا" غرق لدى سحبه إلى الميناء في جو عاصف وذلك بعد أن قالت إن حريقاً نشب فيه إثر انفجار ذخائر على متنه.
وتقول أوكرانيا إن أحد صواريخها أغرق الطراد، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الجمعة.
وقال ضابط الاحتياط سيرجي جورباتشوف مخاطبا الحشد، وهو يرتدي زي البحرية الروسية "حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا فيه، كان موسكفا رمزاً للجميع، كان رمزاً لقوتنا، لآمالنا، لتجديد الأسطول في التسعينيات".
وأضاف "ستكون هناك انتصارات، وستكون هناك انكسارات، لكن تبقى الذكرى".

المصدر: رويترز
روسيا
سفينة حربية
غرق
البحر الأسود
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