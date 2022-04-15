الرئاسة اليمنية: لا حسابات للعليمي على مواقع التواصل

الرياض (وكالات)

نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية، امتلاك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية، أن كل الصفحات المنسوبة للعليمي والتي ظهرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع صدور إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مزورة وليست تابعة له ولا تعبر عنه، منبهاً إلى ضرورة عدم الاعتماد على أي تصريحات أو مواقف تنشرها هذه الصفحات المزورة.

وأكد المصدر أن أي تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، داعياً بهذا الشأن إلى عدم التعامل مع أي صفحات أو حسابات وهمية مزورة تنتحل صفة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.