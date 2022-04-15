الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن

نيويورك (الاتحاد)

جدد معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ترحيب دولة الإمارات، بوقف إطلاق النار والتطورات السياسية الجديدة في اليمن، مؤكداً التعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف الأخرى من أجل إرساء عملية سياسية مستدامة.

كما وجه معاليه الشكر إلى شركة التواصل الاجتماعي «تويتر» على حذف الحساب الرئيس لجماعة «الحوثي»، لافتاً إلى أن ترويج الجماعة للعنف والكراهية ينتهك بوضوح معايير «تويتر».

وكتب العتيبة، في تغريدتين على «تويتر»: «أشكر تويتر على إغلاقه الحساب الرئيس للحوثيين، فترويجهم للكراهية والعنف ينتهك معايير تويتر بوضوح، وسنواصل العمل بتعاون ومسؤولية مع شركات التواصل الاجتماعي لتحديد وإزالة المحتوى الحوثي العدائي».

وأضاف في تغريدة أخرى: «ترحب الإمارات بوقف إطلاق النار والتطورات السياسية الجديدة في اليمن، وسنعمل مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف الأخرى من أجل إرساء عملية سياسية مستدامة»، وتابع: «مع 3 مليارات دولار إضافية من المساعدات المالية والإنسانية، لا يزال كل من الإمارات والتحالف أكبر مقدمي المساعدات لليمن».

وكانت الإمارات أعربت، أمس الأول، عن سعادتها بتزايد الزخم الإيجابي والتوافق غير المسبوق نحو إنهاء الحرب في اليمن بما يحقق السلام والأمن والاستقرار، مشيرة إلى بذل كثير من الجهود في سبيل تحقيق ذلك، وكان آخرها عقد مشاورات يمنية- يمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل.

وأضافت، في بيان أدلى به وفد الدولة أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي: «تُوجت تلك المشاورات التي شملت تمثيلاً واسعاً ومتنوعاً للمكونات السياسية والمجتمع المدني بالتوصل إلى توافق على رسم خريطة طريق، نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي دائم وشامل».

ودعت «الحوثيين» إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة، والتوقف عن المزايدات، وذلك عبر الانخراط جدياً في الجهود الحثيثة لإنهاء الحرب في اليمن. كما أكدت على أهمية وقف جميع انتهاكاتهم للهدنة، خصوصاً استمرارهم في قصف مواقع في محافظة مأرب.

وحثت جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، ومنها تبادل الأسرى وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز والعمل على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم للأعمال العسكرية والعدائية.