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حكومة باكستان الجديدة تواصل دعم الوقود
شهباز شريف، رئيس الحكومة الباكستانية
16 ابريل 2022 01:02

قررت الحكومة الباكستانية الجديدة، الجمعة، عدم التراجع عن دعم الوقود بالمليارات في الوقت الراهن. وقال شهباز شريف، رئيس الوزراء الجديد، على مأدبة عشاء في إسلام آباد مساء الجمعة "قررت ... عدم رفع أسعار الوقود من أجل المصلحة العامة".
وأضاف أن الناس كانوا سيصبون اللعنات على الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من وصولها إلى السلطة إذا أقدم على هذه الخطوة.
كان مسؤولون حذروا، في وقت سابق، من تداعيات استمرار الدعم على الصعيد المالي.
وقال وزير المالية حامد يعقوب شيخ "حزمة إجراءات الدعم ستزيد عجز الموازنة المالية وهو ما لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي".
وأضاف "إما التراجع عنها أو ستكون هناك حاجة لخفض أوجه إنفاق أخرى لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقد يرتفع العجز إلى ما يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما يقول مفتاح إسماعيل كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينه وزيراً للمالية.
وقال مسؤول بوزارة المالية، طالباً عدم نشر اسمه "كنا نناقش هذا من قبل (مع الحكومة السابقة) ونناقشه مرة أخرى مع الحكومة الجديدة أيضا".
وأضاف أن المسؤولين يقترحون إطالة المدة التي يجري فيها التراجع عن الدعم بحيث يتم على شهرين أو ثلاثة أشهر لتخفيف أثره، موضحا أن القرار الآن في يد القيادة السياسية الجديدة.
تمضي باكستان في برنامج إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار أميركي مع صندوق النقد الدولي، ولم يتم بعد الانتهاء من المراجعة السابعة، التي سيترتب عليها الإفراج عن أكثر من 900 مليون دولار وتفتح الباب لتمويل جديد وهو ما يعتمد على موافقة الصندوق.
بدأت المراجعة السابعة في أوائل مارس الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انهيار حكومة خان.
وسيكون التراجع عن دعم الوقود حساسا من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة جديدة.

المصدر: رويترز
باكستان
شهباز شريف
الوقود
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