البرهان يُلمح إلى خطوات تهيئ المناخ للحوار في السودان
البرهان يحضر إفطارا رمضانيا
16 ابريل 2022 00:55
أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، عن الاستعداد لاتخاذ خطوات لتهيئة المناخ للحوار. وقال البرهان، في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. وأضاف "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار". وقال البرهان إن التقى مع النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون. وأضاف أنهم ناقشوا أيضا إمكانية تقليص حالة الطوارئ الحالية.