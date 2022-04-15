ألمانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير
جندي أوكراني
16 ابريل 2022 00:38
تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا خلال العام الجاري إلى ملياري يورو. وقال وزير المالية كريستيان ليندنر، على موقع تويتر مساء الجمعة، إن "الأموال ستفيد أوكرانيا إلى حد كبير، والمستشار طلب ذلك في مرحلة مبكرة". سيوفير المبلغ من خلال الميزانية التكميلية للموازنة الألمانية. وقالت متحدثة باسم الحكومة إن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ منذ أسبوعين على زيادة الأموال بشكل كبير لما يسمى بـ"مبادرة التحديث". وأطلقت الحكومة الاتحادية الألمانية "مبادرة التحديث" في عام 2016 لدعم البلدان الشريكة في مناطق الأزمات لدعمها في ضمان الأمن بأنفسهم. استخدمت الأموال، التي تم توفيرها لهذا الغرض، لدعم القوات المسلحة، وكذلك الشرطة والحماية من الكوارث. من بين الدول الشريكة التي استفادت من تلك المبادرة: تونس ومالي ونيجيريا، مع انضمام بوركينا فاسو والنيجر في عام 2018.