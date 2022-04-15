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عربي ودولي
الأمم المتحدة تنتقد إرسال بريطانيا اللاجئين إلى رواندا
لاجئون
16 ابريل 2022 00:15

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن اقتراح الحكومة البريطانية بإرسال مهاجرين وصلوا للبلاد بشكل غير قانوني، إلى رواندا "أمر غير مقبول" وانتهاك للقانون الدولي.
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع أنها تعتزم توفير تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا لكل من لم يحصل على لجوء لديها بما في ذلك من عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، حيث سيكون لهم الحق في التقدم بطلب إقامة في تلك الدولة الأفريقية.
ووفقاً لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت مساعدة الأمين العام لدى المفوضية جيليان تريجز، إن المفوضية "تندد بقوة بنقل المسؤولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ"، كما هو محدد في المشروع الذي قدمته الحكومة البريطانية.
وفي حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت الرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان الأسترالية، إن هذه السياسة "تطور مثير للقلق" خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي تستقبل فيه الدول ملايين اللاجئين الأوكرانيين المشردين جراء العملية العسكرية الروسية.
وقالت إنه "أمر غير معتاد للغاية، دول قليلة للغاية حاولت ذلك، والغرض أساساً هو الردع، ويمكن أن يكون فعالاً. لا أعتقد أننا ننكر ذلك، لكن نقول لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن هناك الكثير من الطرق الأكثر فعالية بشكل قانوني لتحقيق نفس النتيجة".
وأضافت أن محاولة "نقل المسؤولية" فيما يتعلق بطالبي اللجوء الذين يصلون بريطانيا "محاولة غير مقبولة حقاً".

المصدر: د ب أ
لاجئون
بريطانيا
رواندا
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