اليوم 08:02
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تحذر من التهاب غامض لدى الأطفال
طفلة مريضة
15 ابريل 2022 22:19

أبلغت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن ظهور عشرات الحالات غير المبررة من التهاب الكبد لدى الأطفال في بريطانيا وحالات مشتبهة في دول أخرى. 
وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إن العديد من هؤلاء المرضى أصيبوا من قبل بفيروسات بينها فيروس كورونا المستجد.وأضافت المنظمة أنه تم استبعاد فيروسات التهاب الكبد المعروفة نوع (إيه وبي وسي ودي وإي) كأسباب للمرض في مجموع الحالات، وأن ستة من المرضى اضطروا فيما بعد إلى إجراء عمليات لزرع الكبد.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى "تحديد الحالات المحتملة وفحصها والإبلاغ عنها بما يتناسب مع تعريف كل حالة".
وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات أخرى في إسبانيا من بينها حالة لطفل (13 عاما)، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها في إيرلندا، ولكن لم يتم تأكيدها جميعها.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجري حالياً فحص جميع الحالات لتحديد ما إذا كان الأطفال سافروا إلى بلدان معينة أو أنهم عانوا من التسمم.

المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
التهاب
أطفال
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©